شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشعب المصرى يقدر جهود وتضحيات أبطال القوات المسلحة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الشعب المصري العظيم يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادًا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، الجمعة، مع كبار قادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث تقدم بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليًا وإقليمًا ودوليًا خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، بالإضافة إلى جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأدى الصلاة مع الرئيس كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الدولة وعلماء الأزهر الشريف.