شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص "رضي الله عنه" .

شهد الحفل الدكتورمحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وكان محافظ القاهرة قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان جاء فيها : "يطيب لي ان ابعث لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة وقيادتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.

ويشرفنى ويسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأخلص التهاني بهذا اليوم، مبعث الفخر والإعتزاز، والذى يمثل رمزًا تاريخيًا من رموز الوطنية والبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ..الدرع والحصن للوطن الغالى، داعيًا الله عز وجل أن يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر مرفوعة الهامة ...وأن يتحقق لشعبها الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة .