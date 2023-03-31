شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حرب العاشر من رمضان ستظل يوما ملهما للأجيال المتعاقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة إلى جميع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، وسيبقى هذا اليوم ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.

وتابعت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: سيظل هذا اليوم شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين تحدى كل مستحيل والعبور إلى آفاق المستقبل، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لشعبها الخير والنماء و يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة.