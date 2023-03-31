شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة فى 7 أيام.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد "إنفوجراف"عن وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، نشاط "الوزارة"خلال الـ7 أيام الماضية، في الفترة من 24 وحتى 30 مارس الجاري "2023".. وزير القوى العاملة حسن شحاتة باشر عمله من مقر العاصمة الإدارية، وتابع "الانتقال التدريجي" للعاملين، والتقى وفداً من المفوضية الأوروبية ناقش فيه سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات التدريب المهنى والتشغيل وتبادل الخبرات.. أعلنت "الوزارة" عن نشرة التوظيف نصف الشهرية.. كما أعلنت "الوزارة" عن عودة مستحقات عمالة مصرية في الأردن ..إلى التفاصيل ..

باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مهام عمله مع فريق العمل الفني بالوزارة من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد "الوزير" المبنى، وتابع انتظام سير العمل، واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل "المقر"، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر،وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون، والتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل .. وقال "الوزير" إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة إهتماماتها،لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"،موضحاً ان "الإتحاد الأوربي" من الشركاء الإجتماعيين الأساسيين ،مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل ،وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصري والأوربي..جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" ،بديوان عام "الوزارة" مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس المفوضية الاوروبىة، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، و صوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام،ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات،ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة ،عن فتح باب التقديم على التدريب المهني ،لشباب القاهرة ،على مِهن :الخياطة والتفصيل،وصيانة الدش،والمحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية،والتبريد والتكييف،ودورات في الحاسب الألي،واللغة الإنجليزية،وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة " بالشرابية سابقاُ" ،وقالت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً من أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة،بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية،موضحاً توجيهات الوزير حسن شحاتة بالإستفادة من مركز تدريب الشرابية،وإمكانياته المتميزة،وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين،ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم،وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2022-2023"،التي أطلقها الوزيرحسن شحاتة،وتُنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية .

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها ، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل ..كما أعلنت الوزارة عن توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ 7 محافظات ،للعمل بوظيفة أخصائى مسئول إئتمان ، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه بالاضافة إلى الحوافز والبدلات ، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم .

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها أنها بدأت في تنفيذ " مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" ،وذلك تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد " ،وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 119 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 34 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.