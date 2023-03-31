شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: النبى محمد لم يجبر أحدا على الدخول فى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن قوام المجتمع تتمثل في أن تحفظ على الناس "دينهم، أموالهم، أعراضهم، حياتهم"، وفقا للشريعة التي حددت تلك الغاية والهدف من أحكام جانب الوجود.

ولفت شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الطفل يتربى في المنزل ونحصنه من تهديدات المجتمع مثل الضرب أو الخطف وما شابه، وحينما نتكلم عن النفس الإنسانية فقد خلق الله الجنين حتى يولد ويسير في مراحله ويكلف وصولا بمرحلة الفناء، فالذي يهدد هذا الإنسان المرض ونقضي عليه بتطوير المنظومة الصحية، الفقر أيضا ونحاربه بالزكاة والتبرعات والصناديق الاجتماعية، الاعتداء بالقتل والمحافظة عليه بالأحكام الشرعية والقصاص، التهديد الفكري ونحاربه بالقرأن والتوجيه السليم ومنظومة التعليم.

ونوه المفتي أن النبي صلى الله عليم وسلم لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام ولكنه على مدار 23 سنة جادل الناس جدالا محبوبا رائعا، ودعا الناس للدخول في الدين بالحسنى، مستدلا بقوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، وإجبار المرء على شيء معناه دخول المنافقين.