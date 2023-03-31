شكرا لقرائتكم خبر عن 22 من منظمى الرحلات الصينية يزورون المقاصد السياحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل، وفدًا من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، للقيام بزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وجاء تنظيم هذه الزيارة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا، وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وذلك لتعظيم الاستفادة وخلق اهتمام وزخم إعلامي على الرحلة التعريفية بالإعلام الصيني، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة في مصر، وكذا أهمية العمل على جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر، خاصة باعتبار الصين أحد أهم الأسواق الواعدة وواحدة من أكبر الدول المصدرة للسياحة عالميًا.



وفد من شركات الصينية يزورون مصر للتعريف بالمقاصد السياحية

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية، وما تذخر به مصر من متاحف ومواقع أثرية فريدة، لافتاً إلى أن السائح الصيني يتمتع بميزات وطبيعة خاصة ويعد من أعلى السائحين ذوي الإنفاق العالي.

وأضاف أن هذه الزيارة التعريفية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للعمل والتحرك في السوق الصيني وأحد أهم الأدوات الترويجية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين.

وأوضح إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسئول عن السوق الصيني، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة التعريفية للوفد مدن القاهرة والأقصر والغردقة لزيارة بعض المناطق الأثرية والسياحية بهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية بهذه المدن للتعرف على مقومات الإقامة بمصر والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة بها.



السياحة تستقبل وفد من منظمي الرحلات السياحية

وكان قد وصل الوفد الصيني، أمس، مطار القاهرة الدولي، وقام مكتب الهيئة بالمطار باستقباله وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتقديم لهم بعض الهدايا التذكارية.

ومن المقرر أن يتم على هامش هذه الزيارة، تنظيم ورشة عمل مهنية يشارك فيها الوفد الصيني وعدد من ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية في مصر، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني، وعدد من قيادات الجانبين المصري والصيني.