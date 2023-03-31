شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بمناسبة العيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة برقية تهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، والذي يوافق 31 مارس من كل عام.

وجاء نص البرقية كالآتى: "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة 1919".

وقال المحافظ: "إننا اليوم إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية، فإننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.