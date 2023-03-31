شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بتسليط الضوء على الآثار النفسية للختان بمسلسل حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومى للمرأة، بالحلقة الثامنة من مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة ، لتسليطها الضوء على الآثار النفسية والجسدية للختان، والآثار التى تستمر على مدار جميع المراحل العمرية وتؤثر سلباً على حياة السيدات المتعرضات للختان.

ونشر المجلس القومى للمرأة ، جزء من نص حوار جاء فى الحلقة الثامنة من المسلسل جاء فيه: "فاكرة نعمات .. اللى انتِ لحقتى البت قبل ما يختنوها ..انا بقا ملقتش حد يلحقني .. وبدفع تمن اللى عملوه فيا ده، من وأنا صغيرة مش فى وعيي ومش فاهمة حاجة، فهموني ياختى إن ده بيعف البنت وجابولي عروسة حلاوة.. بدفع تمن ده كل يوم .. كل ليلة .. أنتِ لحقتى البت بس أنا مين يلحقني .. جوزي بيشيلنى ذنب مش بإيدى .. معملتوش".

جاء ذلك فى نص حوار لـ"سهير" التى تعبر عن حزنها لانهيار حياتها الزوجية، وذلك من الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبى، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

وأكد المجلس أن ضحايا الختان دائما يعانون من الهلع والقلق الدائم، وعدم الثقة في النفس، ولذلك يسعى المجلس جاهداً على نشر الوعى بكافة أضرار ومخاطر الختان، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقوانين الرادعة لتلك الجريمة، للقضاء عليها.

كما يهيب المجلس المواطنين بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو خط نجدة الطفل 16000.