شكرا لقرائتكم خبر عن "آداب القاهرة" تختتم امتحانات الميد تيرم الإثنين المقبل.. وانتظام التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية تختتم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "امتحانات الميد تيرم" يوم الإثنين المقبل باداء الطلاب امتحان مادة التفكير النقدى، مشيرًا إلى أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية وخلال اليوم الدراسى.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن اساتذة المواد بدأوا فى أعمال تصحيح المواد الدراسية التى أدى الطلاب امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بشكل يومى تمهيدًا لإعلان النتائج قبل نهاية شهر رمضان بمجرد الانتهاء من اختبار مادة التفكير النقدى.

وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن هناك انتظام كامل فى عقد وتنظيم محاضرات الطلاب خلال شهر رمضان مع تقليل الوقت الزمنى المخصص للمحاضرة للانتهاء من اليوم الدراسى بما يسمح للطلاب للعودة لمنازلهم.

وعلى جانب اخر، كان ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الآداب، قبل شهر رمضان ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور مجالس الكليات ومتابعة أعمالها عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وطرح الدكتور محمد الخشت، خلال لقائه بمجلس كلية الآداب، مشروعًا جديدًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كل كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي، وكافة تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية سوف يتم إعلانها قريبا على المجتمع البحثي في الجامعة، مؤكدًا ضرورة إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها، مشيرًا إلى أن كليات الجامعة الإنسانية والاجتماعية بما تمتلكه من أقسام متميزة علميًا هي ركيزة تنفيذ ذلك المشروع بما لديها من خبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.