شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعاون الدولى تقدم مبادرات وبرامج لدعم الشباب وريادة الأعمال في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي وتمكين الشباب خلال عام 2022، من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمبادرات التي تم إطلاقها.





إطلاق مبادرة "شباب بلد" خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مطلع العام الماضي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب شركاء التنمية والجهات الوطنية، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، تحت مسمى "شباب بلد"، لتصبح مصر الدولة الأولى بالمنطقة التي تشهد إطلاق المبادرة بعدما أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة.

وخلال مؤتمر المناخ، تم انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبعضوية وزيري الشباب والرياضة واﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين للجانب الحكومي، وكل من مدير عام مايكروسوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وممثل شركة سامكريت للاستثمارات، كممثلين للقطاع الخاص، وكل من مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والمدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، ومؤسس ورئيس مؤسسة حياة كريمة كممثلين لشركاء التنمية، وممثل اليونيسف في مصر ومبعوثة رئيس مؤتمر المناخ (COP27) للشباب، كممثلين عن شركاء التنمية.

ويتكون ائتلاف شباب بلد من 5 لجان فرعية تضم كيانات من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية والشباب. يتم اختيار أعضاء كل لجنة فرعية من قبل المجلس الاستشاري. ستغطي كل من اللجان الفرعية الخمس إحدى الركائز الإستراتيجية الخمس لـ "شباب بلد": التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والتدريب والمهارات والاتصال والنفاذ الرقمي والمشاركة.





المسابقة الدولية Climatech Runفي عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي، إلى جانب وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، المسابقة الدولية ClimaTech Run، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، لدعم جهود تحفيز الشركات الناشئة والفنانين الرقميين للمساهمة بالأعمال الفنية والحلول المبتكرة في الحد من آثار التغيرات المناخية. وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 422 شركة ناشئة في 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وأستراليا، كما شارك أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 من إفريقيا.

وخلال فعاليات مؤتمر المناخ، تم إعلان الشركات الفائزة، وجاء في المركز الأول شركة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، بينما فاز بالمركز الثاني شركة Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وتعمل في 20 دولة من بينها بتسوانا والكونغو وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بالمركز الثالث شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا. وعلى صعيد الجائزة المخصصة للشركات الناشئة من قارة أفريقيا، فازت شركة Bleaglee العاملة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير بدولة الكاميرون، وشركة LiquidGold العاملة في مجال إدارة الموارد المائية.





استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمارواستمرارًا لدورها في دعم بيئة الشركات الناشئة خلال عام 2022، ارتفعت استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures منذ تأسيسها في عام 2017 ، لتسجل 383.5مليون جنيه في أكثر من 197 شركة ناشئة ؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة. وتستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.





برنامج أورنج كورنرز لدعم ريادة الأعمالشهد عام 2022 الاحتفال بمرور عام على تدشين برنامج Orange Corners Egypt، ضمن زيارة لمحافظة أسيوط، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 19 رائد أعمال من الدورة الثانية من برنامج أورنج كورنر الصعيد لريادة الأعمال، ليصل إجمالي عدد خريجي البرنامج إلى 61 رائد أعمال من محافظتي القاهرة وأسيوط، و يتم تنفيذ البرنامج في إطار الشراكة المصرية الهولندية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع بنك الإسكندرية، وجدير بالذكر أن 57% من الشركات التي تم تخريجها تقودها السيدات.

وتعد "أورنج كورنرز مصر" مبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).





مبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار JTDIوفي ضوء التعاون مع الأمم المتحدة، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، وتستهدف المبادرة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من خلال عقد عدد من ورش العمل لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية. كما تهدف المبادرة إلى إنشاء شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية من أجل البناء عليها.





تقرير البنك الأوروبي حول المكاسب الرقميةخلال زيارة كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي، بياتا جافورسيك، لمصر في شهر أبريل الماضي، شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يرصد في نسخته الحالية كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا ، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.

وأشاد تقرير البنك الأوروبي بمشروعات البنية التحتية الرقمية ويؤكد على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية وتنمية المهارات البشرية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، متوقعًا أن تكون جمهورية مصر العربية من الدول الأسرع نمواً فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق العريض، وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.





تقرير مرصد الاقتصاد المصريكما شهدت وزيرا التعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أشار تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.