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القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى القاهرة الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وعقب أداء الصلاة، التقى الرئيس السيسى مع كبار قادة القوات المسلحة.

وكان الدكتور الشحات السيد عزازي، أكد فى خطبة الجمعة، أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من أيام الله نذكر فيه نصر الله تعالى لنا ولأمتنا التي استعانت بربها فكان الله لها معينًا ونصيرًا، مستدلًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

وقال الدكتور "عزازي"، إن أرض سيناء هي أرض عزيزة غالية، تجلى عليها رب العالمين، وخطى فيها الأنبياء، ومن أجل ذلك بذل الجنود المصريون دماءهم الغالية فرفع الله لهم الراية ورد لهم وبهم العزة والكرامة، ثم جاء نصر الله للمصريين.



الرئيس السيسى يلتقى كبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان (3)



الرئيس السيسى يلتقى كبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان (4)



الرئيس السيسى يلتقى كبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان (1)



الرئيس السيسى يلتقى كبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان (2) وأدى صلاة الجمعة مع الرئيس السيسى، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والأوقاف ومحافظ القاهرة.



