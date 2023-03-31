الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية