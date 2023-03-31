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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (3)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (4)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (5)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (6)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (7)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (1)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى (2)