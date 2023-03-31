تطهير ترع ساحل مرقص والخندق الشرقى والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام بالبحيرة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم أعمال تطهيرات فرع رشيد وعدد من الترع الرئيسية ومحطات العطف بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار متابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع بمختلف المحافظات .

وتفقد سويلم فرع رشيد فى موقعين "كفر الزيات - المسافة من دسوق حتى ادفينا" وترع المحمودية والخندق الشرقى وساحل مرقص والرشيدية الغربية والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام بمحافظة البحيرة للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات وإستقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، كما تفقد محطات العطف التى تغذى ترعة المحمودية من فرع رشيد .

وأشاد سويلم بأداء العاملين بقطاع حمايه نهر النيل في مناطق الزيارة والعاملين بمحطات العطف ووجه سيادته بصرف مكافآت لهم .

ووجه خلال الزيارة بمواصلة أعمال التطهيرات ونهو ما تبقى منها قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، كما وجه بالاسراع في تطهير ترع ساحل مرقص والخندق الشرقى والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام وتحديد المسؤلين عن أي قصور في الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

كما وجه بالإسراع فى صيانة بوابات حجز دنشال ودراسة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني بالوزارة لتحديد الإسلوب الأمثل لإصلاح الأعطال الموجودة بالبوابات ومنع تكرارها .

كما وجه مسئولى محطات العطف بضرورة المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال تشغيل وصيانة المحطات ، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات لضمان جاهزيتها وقدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة لفم ترعة المحمودية .

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .