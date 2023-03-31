شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن ضخ 100 مليون جنيه لتطوير محاور مهمة بحى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة أن تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية كان ضمن أولويات خطة تطوير شبكة الطرق فى الجيزة، مشيراً إلى أن المحافظة انتهت من تطوير عدد كبير من الطرق والشوارع لتحسين سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

وأوضح أنه تم رصف ورفع كفاءة الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بمركز ومدينة البدرشين بطول 2.5كم ومتوسط عرض 15م وذلك بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة بعض القطاعات بمحور 26 يوليو وتقوية طبقه الطريق ورفع كفاءة ورصف شارع ترعة السواحل بدءا من شارع الغاز حتى السنترال بالوراق بطول 1.6كم ومتوسط عرض 19م بنطاق حى الوراق.

كما تم الانتهاء من تطوير وإعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول 3كم ومتوسط عرض 21م بتكلفة 25 مليون جنيه ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا بحى الطالبية بتكلفة بلغت 3مليون جنيه.

وشملت جهود التطوير بمحافظة الجيزة تطوير وتجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية والمنصورية مع منطقة حدائق الأهرام القديمة بتكلفة بلغت 8مليون جنيه الى جانب رصف امتداد طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 600م وعرض 14م بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه فضلا عن تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المريوطية بطول 3كم ومتوسط عرض 12م بنطاق مركز ومدينة أوسيم بتكلفة 13.7 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء بطول 3.2كم ومتوسط عرض 32م وذلك بتكلفة 24 مليون جنيه بالإضافة إلى استكمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد والنيل السياحى، بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3كم بدءاً من منطقة قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بكوبري وإلى بحي جنوب الجيزة.

وأضاف انه جارى تقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائرى حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8كم ومتوسط عرض 21م بتكلفة 12.5 مليون جنيه وذلك بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ خطة استهدفت إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى طرق مؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة واستيعاب حركة النقل المتزايدة وخفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، مشيرا أنه تم ضخ حوالى 100 مليون جنية لرفع كفاءة وتطوير عدداً من المحاور الهامة بحى الهرم وذلك بالتزامن مع ما يشهده القطاع بالكامل من أعمال تطوير ضمن تجهيزات المتحف المصرى الكبير وشبكة الطرق المحيطة والمؤدية له لافتا أنه تم تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق اللبيني بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائري الجنوبي بطول 5.2كم ومتوسط عرض 34م بالإضافة إلى تطوير ورصف نفقي الهرم وفيصل بمحور اللبيني الى جانب تقوية وإعادة رصف شارع زغلول بدءا من شارع الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية وتقوية و رصف طريق البر الشرقى والغربى للمريوطية بالإضافة إلى رصف وتطوير شارع ترعة السيسي بطول 2كم ومتوسط عرض 18م.

وأشار إلى أن في مركز البدرشين تم الانتهاء من رصف شوارع المستشفى و الجمهورية وعباس عنانى والنيل السعيد وصيدناوى والمنتزة والمنطقة الاثرية و عمرو بن العاص ومتفرعات مع طريق مصر اسيوط الزراعى.

وأكد أنه فيما يخص رفع كفاءة الشوارع الدخلية ورصفها بالانترلوك فقد تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بالانترلوك ورصف 433 شارعا بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة وضمت 77 شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و167 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و92 شارعا بعزبة الأمين و15 شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر و77 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن ورصف الطبقة الاسفلتية لعدد 5 شوارع وهى ترعة عبد العال 2 وعبد السلام محمد و الملكة و المجارى و سيد محمود.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط 36 شارعا بالإنترلوك من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم والتي تعاني من وجود نقص بالخدمات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية على مدار السنوات الماضية.

وفى حي الوراق تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالانترلوك لـ 54 شارعا حيويا وجانبيا ومتفرعات بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق وشوارع الإسكان والمسابك ومتفرعات الغاز والعروبه بالوراق وذلك استكمالا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطالب المواطنين الى جانب تنفيذ أعمال رصف بالانترلوك لحوالى 52 شارع بمركز العياط واستكمال رصف شارع محمد فؤاد ابو هميلة.

ومن المشروعات الجارية فى مدينة الحوامدية هو رصف شارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتي شارع سعد زغلول وتطوير طريق مزلقان مني الأمير، بداية من طريق 11 حتى أخر شارع سعد زغلول ورفع كفاءة وتطوير امتداد شارع الوحده وعددا من الشوارع الحيوية بحى شمال الجيزة.

وفى مركز ومدينة أوسيم جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر البالغ طوله 5 كم بتكلفة حوالي 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر ورصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه بدءآ من ميدان الزيدية وحتي موقف البراجيل ورصف طريق ترعه الزمر بدءا من محور الضبعة وحتي مزلقان منطقة سقيل بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه رصف وتطوير طريق طراد النيل بدءاً من مركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم.

وجار رصف شارع محطه المياه وطريق برقاش الخطاطبة بنطاق نكلا بطول 3 كم وطريق مدخل برقاش بطول 4 كم وعرض 12 م بتكلفه 8 مليون جنية وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وفى حى العمرانية جار تنفيذ أعمال رصف لعدد 15 شارع وهم المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية الي جانب أنه تم إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي للتطوير ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع " محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري.

تأتى هذه الأعمال فضلاً عن ما تشهده مراكز الصف وأطفيح من تطوير لشبكه الطرق بهما بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياه كريمة ورفع كفاءة واستحداث طرق ومحاور جديدة كالطريق الابيض والمنصورية بمركز ومدينة كرداسة.



شارع النيل