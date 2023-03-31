شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم دورات لتعليم اللغات الأفريقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة عدد من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا فى أفريقيا، وهى( السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية) وذلك من أجل فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية الناطقين بهذه اللغات، تماشيا مع سياسة الدولة المصرية الرامية للانفتاح على إفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولا وشعوبا.

وأوضح مركز تعليم اللغات الافريقية، أن الدورات تعقد بمقابل رمزي وتستهدف جميع الفئات الراغبين في تعلم اللغات الإفريقية لكافة الأغراض.

ويذكر أن مركز تعليم اللغات الإفريقية هو أول مركز يتم إنشاؤه لهذا الغرض في الجامعات المصرية والعربية، حيث أسس بقرار وزارى فى عام 2019، ويضطلع المركز بدور مهم وحيوي فى خدمة التوجهات والمصالح المصرية فى أفريقيا.