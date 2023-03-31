شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، لافتة إلى أن نشاط الرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس .

كما حذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".