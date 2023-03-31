شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة يبحث مع التنمية المحلية إعفاء الصيدليات من رسوم اللافتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إنه في إطار الجهود التى تبذلها نقابة صيادلة القاهرة لرفع الأعباء المالية عن كاهل صيادلة مصر، فقد قام بلقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مرتين لشرح ومناقشة قانونية عدم تحصيل رسوم من الصيدليات بخصوص اللافتات، واستصدار قرار برفع ما يسمى برسوم اللافتة والخاص بالاسم التجاري للصيدليات وإصدار منشور إداري يلزم جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والإدارات المحلية التابعة لها بعدم تحصيل رسوم على اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات.

وأوضح الشيخ، أن هناك اختلاف فى الرؤي بين المحافظات المختلفة فكان لابد من حسم الأمر بإصدار كتاب دورى يعتمد على أساس قانونى، فقامت وزارة التنمية المحلية مشكورة بمخاطبة هيئة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة التى بدورها طلبت بعض المستندات تم مدها بها، وقريبا يأتى الرد بإعفاء الصيدليات من رسوم الافتات لجميع المحافظات.