شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "8g" مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالشمول المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة مشروع تخرجهم من قسم العلاقات العامة والإعلان تحت إشراف الدكتورة إيمان طاهر بدر والدكتورة ياسمين علي المعيدة بالقسم بعنوان "8g" وشعار الشمول المالي إتاحة.. تضمين.. تمكين.

وأوضح طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الهدف من الحملة هو نشر الوعى عن الشمول المالى والخدمات التى يقدمها.

وحدد الطلاب رسالة مشرعهم وهى توعية الأفراد بجميع الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم من خلال تقديمها بجودة وبأسعار مناسبة عبر قنوات رسمية تتسم بالمسؤولية والإستدامة.

وقام الطلاب بإعداد ورشة مجانية داخل الكلية عن الـميديا باير وحضر فيها مجموعة مختلفة من أقسام الكلية.

ويقوم بتنفيذ هذه الحملة مجموعة من الطلاب وهم مريم سعيد، آمال محمد، إيمان الجمال، أسماء طلعت، هبه الديب، نيرة الفقي، أماني عوض، أماني شمس، أماني صلاح، مروة مدحت، آية خالد، آية ابراهيم، جهاد عبد السلام، أسماء ناجح، أحمد عصام، يوسف أحمد، منار عبد العزيز، تغريد طارق، صفاء صلاح، سهيلة رأفت، هدير السيد.