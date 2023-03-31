شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات كوندور الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم مطار سفنكس الدولى 155 سائحا على متن أولى طائرات شركة كوندور الألمانية DE 042 (FRA) القادمة من فرانكفورت التي من المقرر أن يتم تسييرها مرتين أسبوعيا.

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات قد احتفلت مع شركة كوندور الألمانية و وكيلها المصري مجموعة ايمكو للسياحة و الفنادق بإطلاق خط مباشر جديد بين مطار سفنكس الدولي ومطار فرانكفورت، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية و السياحية للمطار الذي حقق نجاحا ملحوظا في وقت قياسي، حيث أن المطار قد تم انشائه لخدمة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية بالجيزة.