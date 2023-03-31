شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ30 ألف جنيه.. تعرف على أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على الشوارع خلال شهر رمضان الكريم؛ لرفع إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بكافة أشكالها وتغليظ العقوبات على المخالفين، في إطار جهود ضبط شوارع المحافظة وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضع أحياء ومراكز المحافظة يوميا ما يتم مصادرته من مضبوطات بمخازنها، والتي تتنوع ما بين طاولات، ومعدات مقاهى، وبضائع للباعة الجائلين، وعربات فول، ومواد بناء وأدوات للحفر وغيرها، يتم تسجيل بياناتها في دفاتر مخصصة، وتبقى فى تلك المخازن لمدة 15 يوما، وهي المدة القانونية لاستلام المواطن المضبوطات الخاصة به بعد دفع الغرامات المقررة والتي تتحدد حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية، حيث تبدأ غرامات الإشغالات في الجيزة من 20 جنيه على كراسى المقاهي وتصل لـ 30 ألف جنيه على معدات البناء مثل الخلاطة أو البامب الخرسانى أو الحفار، وفى حالة تأخره عن استلامها يتم بيعها فى مزاد علني.

ونوضح في السطور التالية أسعار التصالح على الإشغالات بمحافظة الجيزة.

-أرجوحة 700 جنيه.

-ستاند شيبسى 50 جنيه.

-إعلان خشب أو حديد 50 جنيه.

-أسطوانة غاز كبيرة 300 جنيه.

-أسطوانة غاز صغيرة 200 جنيه.

-باب خشب أو صاج 300 جنيه.

-باب أسانسير 400 جنيه.

-برميل خلاط 500 جنيه.

-بامب خرسانة 30000 جنيه.

-باور صوت 500 جنيه.

-برميل 150 جنيه.

-برويطة 250 جنيه.

-تاندة 200 جنيه.

-ترابيزة بلاستيك 30 جنيه.

-ترابيزة حديد 40 جنيه.

-ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه.

-ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه.

-ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.

-خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه.

-رسيفر 200 جنيه.

-سماعة ساوند 500 جنيه.

-شاشة عرض 1000 جنيه.

-شمسية 100 جنيه.

-شواية 500 جنيه.

-طقطوقة حديد 30 جنيه.

-غرزة شاى 100 جنيه.

-حفار 30000 جنيه.

-سيارة ¼ نقل 2000 جنيه.

-سيارة بامب 20000 جنيه.

-سيارة سوزوكى 2000 جنيه.

-سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه.

-سيارة ملاكى 2000.

-تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه.

-توك توك 2000 جنيه.

-عجلة تسوق 250 جنيه.

-عربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه.

-عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه.

-فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه.

-قلب الشيشة 50 جنيه.

-كرسى بلاستيك 20 جنيه.

-مروحة 200 جنيه.

-ماكينة تصوير 500 جنيه.