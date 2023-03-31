شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر.

وأيد 89% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر، بينما عارض 11% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر.