شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم يصل القاهرة ويتلقى العلاج فى إحدى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد وصوله علي متن طائرة طبية خاصة، مساء الخميس، قادمة من مالطا، بعد تعرضه للإغماء المصاحب لمشاكل تنفسية، حيث كان في طريقه إلي دولة الجزائر للمشاركة بإحدى المؤتمرات، وأثناء الرحلة شعر بحالة إعياء شديدة استوجبت الهبوط اضطراريًا وكان أقرب مطار فى مالطا.

وتم التواصل مع القنصل المصري بمالطا وبدوره تواصل مع الخارجية وباتصالات بين عدة أطراف، تم إبلاغ رئاسة الجمهورية حيث أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بطائرة طبية خاصة، لإعادة الدكتور أحمد عمر هاشم لأرض الوطن، وفور وصوله لأرض الوطن تم نقله لمستشفي خاصة وحالته الآن مستقرة.

وكان قد وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود فضيلته الحثيثة في متابعة حالة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.