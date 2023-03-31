شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منتجات يمكنك صناعتها من السديهات القديمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم إعادة التدوير، ملىء بالأسرار والتفاصيل التى يمكن أن توحى لك بأفكار مختلفة ومشروعات إبداعية جديدة يسمونها المشروعات الخضراء، وهى تحظى بشكل عام بدعم الدولة والجهات المانحة.

وخلال هذا التقرير نشرح لك بعض المنتجات التى يمكن لك أن تنفيذها باستخدام السيديهات القديمة وكل ما تحتاجين له مسدس شمع و10 سيديهات قديمة وبعض اوراق الكارتون وقطع من القماش.

فى البداية يمكنك تحديد حجم البرواز إن كان صغير او كبير او متوسط ، ثم تبدأين بقص المقاس من الكارتون أما على شكل مربع او على شكل دائرة ، ثم بعد ذلك تجمعيه مع بعض بالزق الشمع وتقومى بتغليفها من الخلف بقطعة قماش بعد أن تحددى مكان التعليق وتقومى باستخدام خرامة الورق لعمل ثقبين مكان التعليق ، ثم تبدأ فى تكسير السىدىهات لقطع صغيرة وتقومى بتوزيعها جنبا إلى جنب وبعد ذلك تقومى بلصق القطع قطعة تلو الأخرى ، وبعد الانتهاء تقومى بتحديدها بقلم ماركر فسفوري أو اى لون آخر ثم تقومى بتنظيف الزوائد من اللصق والألوان وبذلك يكون لديك قطعة أو أكثر من البراويز ومع تكرار التجربة يمكنك أن يصبح لديك منتج قليل التكلفة بشكل جميل ومختلف وتكونى ساهمتى أيضا فى تقليل حجم المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها.

عليقة مفاتيح

يمكنك من خلال ثلاثة سيديهات وبعض خيوط الخيش وسلاكات الاذن البلاستيك ، ومسدس الشمع أيضا أن تصنعى ثلاثة علقات مفاتيح كقطع ديكورية مميزة ، فى البداية احضرى السيديهات والخيوط وابداءى فى تحديد مكان العليقات واحضرى سلاكات الاذن البلاستيك وقصيها وابداى فى تثبيتها على السى دى ، ثم مررى خيوط الخيش على السى دى بالكامل حتى يتم تغليفها وابداى فى عمل حلقات أسفل كل سى دى وأخرى بالاعلى ثم اجدلى بعض الخيوط على شكل ضفيره وابداى فى توصيل السيديهات ببعض وكررى العملية ليصبح لديك فى النهاية قطعة ديكورية من المخلفات وكررى الأمر وضعى كل واحدة فى كيس شفاف وحددى سعرها وانطلقى بمشروعك.

ساعة حائط

من خلال الأعواد الخشبية الخاصة بالشيش تاووك وبعض السيديهات ومسدس الشمع يمكنك تصميم ساعة حائط بشكل مختلف وجمالى باستخدام المخلفات البيئة، ويمكنك تصميم أكثر من شكل منها والاجمل هو تصنيع وتصميم ساعة الحائط لغرف الاطفال واستخدام مجسم السى دى ليكون جسما لبعض الحيوانات وتقومى بتشكيلها .