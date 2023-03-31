القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة أسوان، والتى يتم العمل بها طوال شهر رمضان، حيث يعمل الان 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة أسوان.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة ـ أسوان وأسعار التذاكر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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