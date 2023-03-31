شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 31/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:10
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:19