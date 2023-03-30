شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعليم الكبار: لدينا 27 فرعًا و50 ألف معلم.. ونسعى لمحو الأمية التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مصر قادرة على التغلب على كل القضايا والتحديات الاجتماعية وعلى رأسها محو الأمية.

وأضاف محمد يحيى ناصف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، والمذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة لديها 27 فرعا منتشرين في أكثر 230 إدارة بـ10 آلاف إدارى وهناك 50 ألف معلم للهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة كيان كبير يواصل الليل بالنهار للعمل على تحقيق تقدم في ملف محو الأمية، متابعا: "نقدم وجبة تعليمية كاملة للدارس".

وأكد أن الهيئة العامة لتعليم الكبار، تسعى لمحو الأمية التكنولوجية الرقمية والثقافية وكل محافظة وضعت خريطة.