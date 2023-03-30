شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصلين بالجامع الأزهر من مختلف دول العالم فى تاسع ليالى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأمَّ المصلين الشيخ محمد عبد الغني السعداوي، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ عمرو فاروق سعودي، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الأعراف برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي الأعراف والأنفال برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ورواية ابن كثير المكي.
ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.