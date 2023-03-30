شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية، خلال شهر رمضان حيث يعمل الآن 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة الإسكندرية . مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا. يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء. ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا. يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء. أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية: تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا للمصريين.