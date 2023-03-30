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مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية، خلال شهر رمضان حيث يعمل الآن 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة الإسكندرية .

 

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية 

 

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا. 

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء. 

ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا. 

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء. 

 

 أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:

تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا للمصريين.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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