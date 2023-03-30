شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس مائل للبرودة صباحا غدا واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

النقل العام تخصص 9 خطوط لنقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة السبت

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة 50 أتوبيسا لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقاءه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 اتوبيس بجميع مناطق القاهرة الكبرى.

الأزهر: إعادة فتح التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية لمدة أسبوع

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على إعادة فتح الموقع الإلكترونى والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكترونى حفاظًا على مستقبلهم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم ( 4/1 الى 2023/4/7م).

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).

وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

كاف يعلن انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023 يوم 13 يناير فى أبيدجان

أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المواعيد الرسمية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وستقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا فى إبيمبى بالعاصمة أبيدجان.

نشر كاف بيانا على موقعه الرسمى جاء فيه : تنتهى البطولة التى تستمر أربعة أسابيع، بين أفضل 24 دولة فى أفريقيا ضد بعضها البعض رسميًا فى 11 فبراير 2024، وستكون هذه النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة التى تعود إلى ساحل العاج للمرة الثانية بعد 1984، حيث فازت الكاميرون بالمسابقة للمرة الأولى.

التعليم: تسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 2023 للكنترولات

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الانتهاء من تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلبة المنتظمين من جانب المدارس والإدارات التعليمية، إلى الكنترولات، موضحة أن المدارس مسئولة عن تدقيق البيانات التي سجلها الطلاب في الاستمارات، من حيث الاسم والشعبة واللغة الأجنبية الثانية، كما أنه لن يكون بإمكان أي طالب نظامي لم يسجل الاستمارة حتى اليوم، أن يدخل الامتحانات كنظامي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.





رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية تنضم إلى لجان "الحوار الوطنى"

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أنه فى إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.





الرئيس السيسى يُصدّق على انضمام مصر لبنك التنمية التابع لتجمع "البريكس"

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ويعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و "بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

الأرصاد محذرة المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية: نواجه تقلبات جوية حادة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بعدم تخفيف الملابس وعدم ارتداء الملابس الصيفية، حيث أننا فى فصل الربيع ومعروف عنه تقلبات جوية بالنسبة لدرجات الحرارة، وتشهد درجات الحرارة تغيرات حادة وسريعة خلال هذا الفصل ما بين ارتفاعات وانخفاضات .

ويشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3: 4 أمتار.





إغلاق ميناء العريش نظرا للظروف الجوية غير المستقرة

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وشهدت محافظة شمال سيناء اليوم هبوب رياح متوسطة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.





"الحج" السعودية تتيح الحجز للعمرة فى العشر الأواخر عبر تطبيقى نُسك وتوكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها، إتاحة التسجيل للعمرة في العشر الأواخر، لافتة إلى إن الحجز متاح الآن لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقَى نُسك وتوكلنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد شددت على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.





مسئول ألمانى يشيد بدور مصر فى نشر الفكر الوسطى

أشاد رئيس الحكومة بولاية نور دراين فستفالين بألمانيا بدور مصر فى نشر الفكر الوسطى، ما يؤكد الدور الدينى والوطنى العام الذى يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية بوزارة الأوقاف كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى .

جاء ذلك - خلال تنظيم رئيس الحكومة مائدة إفطار جماعية بحضور القارئ الشيخ نادي فوزي علي سعداوي أحد سفراء دولة التلاوة المصرية وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، و عبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا،وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية.