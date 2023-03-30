شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مفوضى الرئاسة المصرية للمناخ: هدفنا سرعة تنفيذ القرارات وتجنب الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي الرئاسة المصرية للمناخ، إن الهدف الرئيسي من الاجتماع الأول للجنة الانتقالية للخسائر والأضرار هو التركيز على سرعة تنفيذ القرارات وتجنب المشاحنات والخلافات السياسية، وذلك بناء على توجيهات رئيس اللجنة الوزير سامح شكري، مشيرًا إلى أنه تم إقرار عقد «اجتماع غير رسمى» بين جميع الأعضاء لتبادل الآراء بصورة ودية.

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم الخروج بنتائج من الاجتماع الأول أكثر مما كان متوقع، إذ أن اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار يجب عليها تنفيذ تكليفات قرارات شرم الشيخ، إلى جانب تبادل وجهات النظر والتوقعات الخاصة بكل طرف من أعضاء اللجنة الـ24.

وتابع كبير مفوضي الرئاسة المصرية للمناخ، أن اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار تضم 24 دولة منهم 14 دولة من الدول النامية، بينما 10 من الدول المتقدمة، موضحًا أن اللجنة تعقد اجتماعات على مدار العام، إذ سيكون هناك 4 اجتماعات رئيسية للجنة إلى جانب وجود عدد من الاجتماعات الفرعية وورش العمل من أجل مناقشة كل ما يتعلق بتفعيل الصندوق.