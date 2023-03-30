شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": الخارجية الصينية تحذر واشنطن من أى اتصال رسمى مع تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية من أى اتصال رسمي مع تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة بايدن تستعد لرد فعل غاضب من الصين إزاء اللقاء المتوقع الأسبوع المقبل فى كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساى إنج وين ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى، الذى سيصبح أعلى مسئول أمريكى يلتقى برئيس تايوانى على أرض أمريكية.

وذكرت الصحيفة أن رد فعل الصين يمكن أن يكون اعتراضات قاسية أو عقوبات على مكارثى وغير من المسئولين الأمريكيين. ويمكن أن يكون استعراض للقوة العسكرية يضاهى أو يتجاوز ما حدث عندما تم إطلاق صواريخ فوق تايوان أثناء زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكى السابقة نانسى بيلوسى للجزيرة فى أغسطس الماضى.

ويقدر مجتمع الاستخبارات الأمريكى أن بكين ستنظر على الأرجح إلى اجتماع تساى مع مكارقى على أنه أقل استفزازا من اجتماعها فى تايبى مع بيلوسى، وستمتنع عن العدوان الشديد، وفقا لأحد كبار كسئولى الإدارة الذى رفض الكشف عن هويته لحديثه عن أمور حساسة. لكن الوقع هو أن لا أحد من مسئولى الإدارة الأمريكية يعرف كيف سيكون رد فعل بكين على سفر تساى عبر الولايات المتحدة. وهذا الغموض، كما يقول الخبراء، يسلط الضوء على مدى اشتعال الموقف.