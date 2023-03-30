شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس، سفراء الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسئولى ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبى، ويأتى ذلك فى إطار تواجدهم بالقاهرة لعقد مؤتمرهم السنوى.



وزير الخارجية يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء جاء فى إطار حرص وزير الخارجية على التشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن مختلف قضايا المنطقة واستعراض رؤية مصر تجاهها، بما فى ذلك شرح الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز الاستقرار ودعم جهود تحقيق السلام وتسوية أزمات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شرح التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.



شكرى يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون. كما تناول اللقاء سبل دفع وتطوير أوجه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، سواء من خلال الأطر الثنائية أو التنسيق والتعاون القائمين بين مصر والتجمعات الأوروبية المختلفة مثل الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات، أو في إطار المشاورات المنتظمة التي تجريها مصر مع التجمعات الأوروبية.



وزير الخارجية يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى

وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبعها من تغيرات جيوسياسية ونتج عنها من آثار اقتصادية أثرت بشكل كبير على دول وشعوب المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد الأخير، والأوضاع في ليبيا وسبل مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وكذلك المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. وقد حرص وزير الخارجية على استعراض رؤى وركائز الموقف المصري إزاء مختلف هذه القضايا، بالإضافة إلى تطورات ملف سد النهضة وثوابت الموقف المصري إزاءه.



شكرى يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بأن اللقاء شهد أيضاً مناقشة تطورات التعاون في عدد من مجالات التعاون والأنشطة القائمة في مجال التجارة والاستثمار، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتغير المناخي والتحول الأخضر، ومكافحة الإرهاب، والتعليم والبحث العلمي، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال الأمن البحري، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استعراض أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.