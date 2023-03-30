شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى جاردنيا بطريق السويس 3 أيام .. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ بعض أعمال الصيانة لكل من:

- كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا: إجراء الغلق الكلى للكوبرى إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 31 مارس وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 2 أبريل.

- كوبرى جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من ميدان جاردنيا اتجاه طريق السويس ومناطق مصر الجديدة: إجراء الغلق الكلى للكوبرى اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 7 أبريل وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 9 أبريل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.