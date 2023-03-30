شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة بسبب دور المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، بمسلسل عملة نادرة ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى يعرض فى دراما رمضان 2023.

ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، جزء من نص حوار بالمسلسل : "كتب الزمان إسمه..على درفتين الباب، هيجينا وفي يده، في يده كشف حساب"

وتابعت : مسلسل عملة نادرة يعرض شخصية المرأة الصعيدية القوية تحاول تحافظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها توريث الأرض، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته. . ممكن قوي تحصل بدلا منها على أموال ولكن الارض ابدا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية لطاقم العمل قائله: يا نيلى انتى نادرة حقيقى بنصدقك في كل الأدوار لأنك صادقة في دفاعك عن القضية .. كل الطاقم الفني رائع سيمفونية فن واداء عالي .. تحية للكاتب مدحت العدل.. تحية للمخرج لماندو العدل

.. شكر العدل جروب .. وشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

وتابعت : شكر للفنان العظيم محمد منير يارب يفتخر الناس كشف حسابهم امام الخالق العظيم .. القانون في مصر "يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".