شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة بسبب دور المرأة والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، جزء من نص حوار بالمسلسل : "كتب الزمان إسمه..على درفتين الباب، هيجينا وفي يده، في يده كشف حساب"
ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية لطاقم العمل قائله: يا نيلى انتى نادرة حقيقى بنصدقك في كل الأدوار لأنك صادقة في دفاعك عن القضية .. كل الطاقم الفني رائع سيمفونية فن واداء عالي .. تحية للكاتب مدحت العدل.. تحية للمخرج لماندو العدل
.. شكر العدل جروب .. وشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".
وتابعت : شكر للفنان العظيم محمد منير يارب يفتخر الناس كشف حسابهم امام الخالق العظيم .. القانون في مصر "يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".