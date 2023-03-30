شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الاتحاد الأوروبى يزور إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الاتحاد الأوروبى إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتكنولوجيا التطبيقية في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم الفني وبحث فرص تشغيل خريجي التعليم الفني في السوق الأوروبية، كما رافق الوفد الدكتور أحمد العشماوي مستشار تطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد يماني المدير الإداري والدكتورة داليا مشالي نائباً عن الشريك الصناعي ومحمد بيومي المشرف عن المدرسة من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما شملت الزيارة جولة داخل المدرسة وعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتعرف على الأقسام ومعامل المحاكاة لتدريب الطلبة لرفع مهاراتهم وربطهم بسوق العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.

وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.