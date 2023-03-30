شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: انتصار العاشر من رمضان من أهم الأيام للمصريين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، إن يوم العاشر من رمضان من أهم الأيام للأمة الإسلامية والعربية بشكل عام، وللمصريين بشكل خاص، فبجانب أنه يعد أحد أيام الشهر الفضيل، فإنه يصادف أيضًا ذكرى نصر عظيم وإنجاز فريد حققته القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر 1973.

وأكد الضويني- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن الأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يحرص على الاحتفاء بتلك الذكرى العطرة كل عام بالجامع الأزهر، كونها تمثل مصدر فخر واعتزاز للمصريين جميعًا، كما أنها تعد فرصة متميزة لمشاركة الشعب المصري وطلاب الأزهر في التعريف بتلك التضحيات الكبيرة التي قدمها جنود مصر والعرب في سبيل الدفاع عن حقوقهم وأرضهم، بعد أن حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ليحققوا إنجازاً تاريخياً عظيماً للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية.

وأوضح أن هذا الانتصار العظيم، الذي تحقق على يد أبطالنا البواسل من جنود وضباط وقيادات قواتنا المسلحة، يعد دليلاً على قوة الإيمان والعزيمة والوحدة في مواجهة الظروف الصعبة والتحديات الكبرى، بما يوجب علينا أن نتذكر دائماً بأن النصر يأتي بالتضحية والتضامن والصبر والصمود.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين الشعوب والدول العربية والإسلامية؛ لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية والازدهار لأمتنا العظيمة.

وبهذه المناسبة، تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للشعب المصري، ورجالات قواتنا المسلحة البواسل؛ قيادة وضباطًا وجنودًا، داعيًا الله أن يديم على مصر الانتصارات والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلادنا وأمتنا وأن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا على الحق والصواب.