شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك "غسالة الملابس" لخفض الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من النصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس من الكهرباء و خفض قيمة فاتورة الكهرباء ، وهى كالاتى:

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لان ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

- يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها..

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).