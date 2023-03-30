شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك "غسالة الملابس" لخفض الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من النصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس من الكهرباء و خفض قيمة فاتورة الكهرباء ، وهى كالاتى:
- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لان ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.
- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.
- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.
- عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.
- يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها..
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).