شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع 100 قطار بمكون محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع القطارات "المترو وقطارات الديزل" ليتم تصنيعها محليا، وتعاقدت مصر في الفترة الأخيرة مع عدة شركات لتوريد قطارات مترو وقطارات ديزل، وقطار سريع يعمل بالكهرباء، ومع كل اتفاقية توقعها مصر من خلال وزارة النقل، يتم الاتفاق على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر من خلال إنشاء ورش الصيانة ثم إنشاء مصانع للتصنيع المحلى بنسب مكون محلى ترتفع بشكل تدريجى، بالإضافة لتصنيع قطع الغيار محليا.

وفى النقاط التالية نعرض تفاصيل بروتوكول تعاون بين هيئة السكة الحديد وشركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.

1. الهدف توطين الصناعات الثقيلة فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة .

2. المصنع سيتم إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بني سويف .

3. مساحة المصنع 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد.

4. المشروع سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

5. المصنع المقرر إنشائه سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات .

6. سيتم تصنيع 50 قطارًا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى داخل المصنع و50 قطار تالجو كمرحلة ثانية .

7. مراحل التصنيع ستتم بأيدى المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.

8. مصنع تالجو مصر سيصنع القطار الأول بنسبة 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا .

9. يستهدف المصنع تالجو الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل لـ 45% للمكونات المحلية وتزداد النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

10. توطين صناعة القطارات يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

11. التصنيع محليا يوفر احتياجات السوق لتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب .