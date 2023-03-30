شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 105 ملايين جنيه منح للعمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف 105 ملايين جنيه لعمالة غير منتظمة مُسجلة بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة داخل 27 محافظة، وذلك خلال 3 أشهر فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه في إطار تنفيذ استراتيجيتها لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريراً من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، يفيد بحجم ما أنفقته مديريات القوى عاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال الـ3 شهور، والتي بلغت 105 ملايين جنيه إستفاد منها 194 الفاً و713 عاملاً غير منتظم، كالتالي:"96,407,500 جنيه"، قيمة مِنح اجتماعية لعدد "192,520عامل غير منتظم"، و"5,192,059 جنيه"،قيمة رعاية إجتماعية وصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي،وتكاليف العمليات الجراحية،والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومِنح الزواج لعدد"2154 عامل غير منتظم"..

وبحسب البيان شَملت التعويضات مبلغ "3,024,256 جنيه"، قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد" 39 أُسرة عمالة غير منتظمة"،والتي تَضُم حالات الوفاة بحادث "َتَسلَمها ورثة" ، أو العجز الكلى و الجزئي المستديم، ويشار هنا إلى أن التغطية التأمينية للوثيقة للعامل قيمتها "200 الف جنيه" في حالة الوفاة بحادث، أو اذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي ،وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تُغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 الف جنيه" ،كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل بقيمة "10 الاف جنيه ".