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الصحة تعلن نتيجة تكليف الأطباء دفعة مارس 2023.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف أنه يمكن متابعة النتيجة والحد الادنى للمكلفين .

ونشرت وزارة الصحة والسكان رابط نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023 من خلال الدخول عبر الموقع الالكترونى :- mhealth.cu.edu.eg

وكانت أعلنت  وزارة الصحة فى فبراير الماضى، فتح موقعها  لبدء تسجيل الرغبات الخاصة بدفعة تكليف الأطباء البشريين مارس 2023 .

ووعدت الوزارة بتحسين أوضاع العمالة في المناطق النائية حتى يكون هناك عوامل جذب للأطباء للعمل في هذه المناطق التى تعانى من عجز شديد وعزوف عن العمل بها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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