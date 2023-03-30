شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: 12 أبريل آخر موعد لتسليم تراخيص مزاولة المهنة للدفعات من 7-10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، هو أخر موعد لتسليم تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين بالنقابة العامة للدفعات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، مشيرة إلى أن إجراءات التسليم قد بدأت أمس الأربعاء 29 مارس 2023.

وأشارت نقابة الأسنان، إلى أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الدفعات الجديدة من التراخيص و موعد إستلام بطاقات العضوية على صفحة النقابة الرسمية عبر موقع "فيس بوك" طبقا لتاريخ إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت أن مواعيد العمل بالنقابة خلال شهر رمضان،: من يوم الأحد للخميس من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عصرا، ويتم الإستلام بموجب أصل كعب استمارة التقديم + البطاقة الشخصية للطبيب .