شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر.

وقال الدكتور الخشت، إن انتصار العاشر من رمضان سيظل بطولة عظيمة تدرس في تاريخ المعارك، وقصة إرادة لا تلين في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس في التخطيط الاستراتيجي والانتماء وحب الوطن، وأنه لا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، موجهًا التحية لكل رجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.