شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات التأمين على عامل المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول فى نظام التأمين على عمال المقاولات فعلية اتباع الخطوات التالية : التوجه الى أقرب مكتب تأمينات، ويقوم المكتب باخطار الهيئه العامه للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى على العامل، ويقوم المكتب باخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العماله للتعرف على مستوى مهارة العامل، وأن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه يحق لعامل المقاولات الذى يتقدم للتأمين عليه أن يطالب بأن تكون مدة الاشتراك اعتبارا من الأول من يوليو 2016 .

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية، ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعلى الاخص: توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الامثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.