شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالعيد القومى للجيزة.. المحافظ يسلم أجهزة كهربائية لـ10 عرائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وطارق الشوربجى وكيل مدير مديرية التضامن، اليوم الخميس، 20 جهازا كهربائيا (ثلاجة – غسالة) لـ10 فتيات مقبلات على الزواج، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي والذي يوافق يوم 31 مارس من كل عام.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، خلال كلمته، إلى سعي الدولة المصرية بمختلف قياداتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم المجتمع المدنى ورجاله، نحو توفير كل ما هو أفضل لحياة المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة اليوم بتيسير سبل الزواج على فتيات المحافظة إحدى تلك المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع المصرى وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج وتكوين الأسر وتسهيل سبل المعيشة لإخراج جيل جديد يكون خير داعم لجهود بلده وخططها التنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا.



محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية للمقبلات على الزواج