شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ دهان واجهات العقارات بمحيط مسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محفظة القاهرة دهان واجهات العقارات بلون موحد، بمحيط مسجد عمرو بن العاص بنطاق حي مصر القديمة حفاظًا على المظهر الجمالى والإرتقاء بمستوى الشوارع الرئيسية، للتواكب مع أعمال التطوير التي تتم بمسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة وبما يحافظ على الهوية البصرية.

وشهد مسجد عمرو بن العاص، أعمال تطوير شاملة كما تم تنفيذ ساحة تسع لـ12 ألف مصلى، ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، وتبلغ مساحة المسجد 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة وباقى المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات وإنشاء مبنى إدارى للمسجد.

كما تضمنت أعمال ترميم المسجد، ترميم جميع العناصر الأثرية بالمسجد، ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسى للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون بعرض 30 مترا، وكذا إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين.

ويعد جامع عمرو بن العاص من أقدم مساجد مصر وأفريقيا، وتم إنشاؤه على يد الصحابى الجليل عمرو بن العاص عام 21هـ /641 م بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب، بعدما فتح عمرو بن العاص مصر سنة 20 هـ /640 م، أسس مدينة الفسطاط عاصمة مصر في ذلك الوقت، وكان يستخدم الجامع في اجتماعات المسلمين، كانت مساحته وقت إنشائه صغيرة 50 ذراعا في 30 ذراعا، وتسوده البساطة، وبنى المسجد على قوائم جذوع النخل المغطى بالجريد، ثم تعرض الجامع للتغيرات المعمارية وزادت المساحة تدريجيا حتى وصل إلى شلكة الحالي على مساحة 12 ألف متر مربع.