شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات تغطية فعاليات قداس عيد القيامة المجيد 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات تغطية فعاليات قداس عيد القيامة المجيد 2023 للقنوات والإعلاميين.

وهنأت الكنيسة جميع المصريين بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، قائلة: "أعاد الله عليكم هذه الأيام بكل الخير والسلام والسعادة".

وسمحت الكنيسة بالتغطية الإعلامية للصحف والقنوات الفضائية لأول مرة بعد انتهاء فيروس كورونا، حيث تكون مساء يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.