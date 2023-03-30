شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يصل إمبابة قريبا.. شاهد صور نسب تنفيذ المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور من تقدم أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الجارى تنفيذها من الكيت كات بالعجوزة إلى محور الضبعة مرورا بالطريق الدائرى، والمقرر تشغيلها نهاية العام الجارى.

وينفذ الجزء الثاني 3B بالمرحلة الثالثةفى الخط الثالث للمترو، بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

والخط الثالث ممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات وهذا الجزء يعمل الأن، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل للطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة، وسيتم افتتاح محطات هذا الجزء قريبا

وتمتلك مصر حاليا 3 خطوط مترو أطولهم الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ومن المقرر أن يتم مد الخط الأول من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، بطول 19 كم و14 محطة، أما الخط الثانى ممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.