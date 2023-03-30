شكرا لقرائتكم خبر عن لو بيتك معرض للانهيار.. تعرف على خطوات الحصول على رخصة ترميم أو هدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط، أو إصدار رخصة بترميم عقار أو تدعيمه من الحى أو المركز التابع له، وذلك في إطار الإجراءات التي ألزم القانون الراغب فى الحصول على ترخيص بالترميم أو الهدم لأى عقار بضرورة اتباعها، للالتزام بكافة الخطوات القانونية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية إجراءات الحصول على رخصة ترميم أو هدم عقار آيل للسقوط.

أولا: إجراءات الحصول على رخصة ترميم عقار

1- يقدم المواطن طلب إصدار ترخيص ترميم عقار للمركز التكنولوجي بالحي التابع له.

2- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها، وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.

-في حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية، يكون التقرير الفني من مهندس استشاري، متخصص في الهندسة الإنشائية.

-يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، مصحوبا بالإنشاءات الهندسية اللازمة.

-مقياسة من المهندس أو المكتب الهندسي، تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

ثانيا: إجراءات الحصول على رخصة هدم عقار

1-يقدم المواطن طلب إصدار ترخيص هدم عقار للمركز التكنولوجي بالحي التابع له، ومعه المستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

-عقد مسجل يثبت ملكيته للمبنى المطلوب هدمه.

-عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

-تقديم قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

-تقديم تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشغالين والمارة والمنشآت المجاورة.

2-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة وسداد الرسوم المقررة.