شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: 1069 مليون جنيه استثمارات الشركة خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم الموازنة العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء للعام المالى 2023/2024 لاستكمال أعمال التطوير بشبكات توزيع الكهرباء.

واستعرض المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس شركــة القنــاة لتوزيــع الكهربــاء مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2024/2023 و التي أعدت في إطار إستراتيجية الشركة، وبناء على رؤية مستقبلية استناداً إلى الواقع الفعلي في قطاع الكهرباء والمتغيرات والمستجدات التي جرت في المناخ الاقتصادي والمتغيرات المتوقعة في حجم أنشطة الشركة، وتماشياً مع معدل النمو الطبيعي من أجل تحقيق تطلعات الشركة لتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين وتحقيق رؤيتها .

و قال أبو وردة فى تصريحات صحفية له أن الشركة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 1069.572مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023 /2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022 /2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلي 2021 /2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022 /2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 % ، و حرصت الشركة في خطتها الاستثمارية الارتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين الأداء لمجابهة الطلب على الطاقة وتنفيذها طبقاً للاماكن الأكثر احتياجاً مما سيكون له الأثر الايجابي على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.

كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة التوسع والاحلال والتجديد طبقا للاتي :

• إنشاء موزعات جديدة جهد متوسط بعدد 3 موزع .

• إحلال موزعات جهد متوسط بعدد 5 موزع .

• إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد متوسط بطول 9.07كم .

• إحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 226.28كم .

• إنشاء كابلات جديدة جهد متوسط بطول 252.69 كم .

• إحلال كابلات جهد متوسط بطول 57.595 كم .

• إضافة محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 169 محول وكشك بالمحول .

• إحلال محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 69 كشك .

• إنشاء خطوط جديدة هوائية جهد منخفض بطول 284.185 كم .

• إحلال خطوط هوائية جهد منخفض ( موصلات معزولة ) بطول 1019.585 كم .

• إنشاء كابلات جديدة جهد منخفض بطول 34.55 كم .

• إحلال كابلات جهد منخفض بطول 53.077 كم .

• إنشاء لوحات جديدة جهد منخفض بعدد 67 لوحة.

• إحلال لوحات جهد منخفض بعدد 82 لوحة .

• إنشاء صناديق جديدة جهد منخفض بعدد 45 صندوق .

• إحلال صناديق جهد منخفض بعدد 144 صندوق .

ومن المتوقع أن تصل الشركة بمكونات الشبكة إلى :

-تستهدف الشركة الوصول بأطوال الشبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 86412 كم خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 2.1 %

- تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 493 لوحة خلال عام الموازنة 2023 /2024بنسبة تطور قدرها 3.6% .

- تستهدف الشركة الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 20794محول خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 2.3% .

-تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 32055 صندوق خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 5.6% .

و من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 4862 م. وات خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 1.5 % ، و تضمنت الخطة تخفيض نسبة الفقد في الطاقة الي 11.0% خلال عام الموازنة 2023 /2024 مقابل 12.85 % لفعلي 2021 /2022 كأفضل شركة بين جميع شركات التوزيع في تحقيق أقل نسبة فقد.

و أستُهدفت الشركة كمية طاقة مشتراه 30794.926مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 3.7 % ، وبقيمة مستهدفه قدرها 29526.876 مليون جنيه بنسبة تطور قدرها 8.0 % ، بيع كميه قدرها 27410.666 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 4.3 % ، وبقيمة مستهدفه قدرها 30934.358 مليون جنيه بنسبة تطور قدرها 8.2 % .

وبلغ عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2023 /2024 ليصل إلى 5.166 مليون مشترك بنسبة تطور قدرها 4.7 % .

وحققت الشركة نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2023 /2024 قدرت بــــ 94.2 % مقابل 91.3 % لمتوقع 2022 /2023 مقابل 84.2 % لفعلي 2021 /2022 م ، بالإضافة إلى تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات الحكومية ) خلال عام الموازنة 2023 /2024 بــــ 96.5% مقابل 94.3 % لمتوقع 2022 /2023.

ونجحت الشركة فى خفض متأخرتها في ضؤء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة بـ 11.342مليار جنيه لعام المتوقع بخفض قدره 1.549 مليار جنيه ، و تحقيق اجمالى إيرادات خلال عام الموازنة 2023 /2024 بمبلغ 34977.036 مليون جنيه مقابل 32836.317 مليون جنيه لمتوقع 2022 /2023 بنسبة تطور 6.5 % .