شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسكة الحديد: زيادة سلفة رمضان لـ 2000 بدلا من 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بشركات حديد مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وافق على المذكرة المقدمة بمطالب العاملين بزيادة مبلغ سلفة شهر رمضان المبارك لـ 2000 جنيه بدلا من 1000 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار .

وأوضحت النقابة، أنه على من يرغب فى الحصول على السلفة التوجه لقسم الأجور والمرتبات التابع له وتقديم طلب الحصول على السلفة.

وتقدمت النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والدكتور محمد حسين نائب الموارد البشرية و النواب على تلبية رغبات العاملين .